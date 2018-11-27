داعش و تنظيم تابع للمخابرات التركية يتبنيان إغتيال شخص واحد

الإثنين, 26 تشرين الثاني 2018 الساعة 23:46 | سياسة, محلي

داعش و تنظيم تابع للمخابرات التركية يتبنيان إغتيال شخص واحد

جهينة نيوز:

إنفجرت عبوة ناسفة بسيارة تتبع لميليشيا قسد في مدينة منبج شمال سورية و أدى الإنفجار الى مقتل قيادي في ميليشيا قسد و هو عبد الحميد اللطفو المعروف بإسم مراد ظاظا, و سارع تنظيم داعش الى تبني العملية و إصدار بيان عبر وكالة آفاق يؤكد فيه التنظيم الارهابي زرع عبوة ناسفة و تفجيرها بسيارة تابعه لتنظيم بي كا كا متبنياً إغتيال القيادي في قسد.

و لم تمض ساعات حتى صدر بيان آخر من جماعه تتبع لجهاز المخابرات التركي و تشن هجمات ضد الأكراد بشكل عشوائي و هي تنظيم قيام بتنبي ذات العملية.

فيما قالت مصادر اهلية أن القيادي في قسد عبد الحميد اللطفو تم إغتياله بسبب صلات له مع الدولة السورية و رجحت المصادر أن المخابرات الأمريكية هي من إغتالته و قامت أدواتها بتبني الإغتيال حيث عرف عنه أنه كان يشكك بالدعم الامريكي لقسد و يقول ان الأمريكي و التركي وجهان لعملة واحدة هي الناتو.


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