هذه مهمتهم .. الكشف عن وجود ضباط مخابرات أوكرانيين على السفن التي حجزتها روسيا

جهينة نيوز:

قال نائب الممثل الروسي في الأمم المتحدة، دميتري بولانسكي، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، إن القوات الروسية عثرت على ضابطين من جهاز الأمن الأوكراني في إحدى السفن الأوكرانية التي تم احتجازها في البحر الأسود.

وأضاف بولانسكي " تواجد ضابطين من جهاز الأمن الأوكراني في إحدى السفن الأوكرانية التي تم احتجازها في البحر الأسود، حيث اعترفا بأن لديهم مهمة خاصة للتصرف على هذا النحو بالضبط".

وهنا تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي، كان قد صوت في وقت سابق من اليوم بغالبية الأصوات ضد النظر في قضية روسيا فيما يخص الوضع في مضيق كيرتش، حيث صوت سبعة أعضاء ضد الموافقة على جدول الأعمال، وأربعة أعضاء أيدوا وامتنع أربعة عن التصويت.

وكانت سفن "بيرديانسك"، "نيكوبول" و ياني كابو" التابعة للبحرية الأوكرانية، قد عبرت، أمس الأحد، الحدود الدولية لروسيا، في مسيرها من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش. ودخلت منطقة المياه، المغلقة مؤقتا،ً في المياه الإقليمية الروسية، ولم تستجيب هذه السفن على المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية المرافقة لها، بالتوقف على الفور، ما دفع أسطول البحر الأسود الروسي لاحتجازها.

الخارجية الروسية أكدت أن موسكو "كانت قد حذرت مرارا النظام في كييف ورعاته في الغرب من خطورة نشر الهستيريا المفتعلة حول بحر آزوف ومضيق كيرتش".

واعتبرت الخارجية أن انتهاك السفن الأوكرانية الثلاث للمياه الروسية في بحر آزوف "يمثل عملا استفزازيا مدبرا ومخططا بدقة في شكله وزمنه بغية إشعال بؤرة توتر جديدة في هذه المنطقة وخلق ذريعة لتشديد العقوبات ضد روسيا"، فضلا عن "صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية في أوكرانيا".