تغريم نجم برشلونة مبلغ 48 ألف يورو

جهينة نيوز:

فرضت محكمة إسبانية، غرامة مالية ضخمة قدرها 48 ألف يورو على مدافع فريق برشلونة، جيرارد بيكيه، وذلك بسبب قيادة سيارته برخصة منتهية الصلاحية، في أغسطس الماضي.

وألقي القبض على بيكيه قبل شهرين، بسبب قيادة سيارته برخصة غير صالحة لفقدان كل نقاطها، ووجود مخالفات مرورية سابقة.

وفتحت محكمة في برشلونة دعوى حينها ضد مدافع الفريق الكاتالوني لارتكاب جريمة ضد السلامة الطريق.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه حكم على بيكيه بغرامة مالية قدرها 48 ألف يورو، بعد اعترافه أمام المحكمة بأنه كان يقود برخصة منتهية.