83 مليون $ فقط أجر المغنية كيتي بيري لهذا العام!

جهينة نيوز:

وحصلت كيتي بيري على 83 مليون دولار خلال جولتها الغنائية الفنية لهذا العام. وكانت بيري في المركز التاسع في تصنيف فوربس العام الماضي لأغلى المغنيات أجرا.

وجاءت المغنية التي فازت عام 2016 بالمركز الأول في مثل هذا التصنيف من فوربس، تايلور سويفت، في المركز الثاني هذا العام، بدخل قدره 80 مليون دولار، مع العلم أنها حصلت عام 2016 على أكثر من ضعفي هذا المبلغ (170) مليون دولار.

أما المركز الثالث فقد كان من نصيب الفائزة بلقب أغلى مغنية لعام 2017، بيونسيه، بحصولها على 60 مليون دولار، مع العلم أنها لم تكن نشيطة هذا العام بعدد حفلاتها في جولتها الغنائية، حيث كرست وقتها لتربية أطفالها.

وحصلت المغنية بينك على المركز الرابع في تصنيف فوربس بدخل قدره 52 مليون دولار. وتلتها المغنية ليدي غاغا في المركز الخامس وحصلت على 50 مليون دولار لقاء حفلاتها الغنائية.

أما الممثلة والمغنية، جينيفر لوبيز، فقد حصلت من جولتها الغنائية على مبلغ 47 مليون دولار، وتلتها ريهانا بدخل قدره 37.5 مليون دولار.