جهينة نيوز- عاطف عفيف:

بمبادرة من مديرية الأوقاف في اللاذقية وبمناسبة ذكرى الحركة التصحيحية جرى اليوم رفع العلم السوري على أكبر سارية في مدينة اللاذقية والبالغ طولها 20 متراً ، والمقامة على برج بناية الأوقاف في منطقة الشيخ ضاهر.

وبهذه المناسبة ذكر مدير الأوقاف باللاذقية محمد عليو:

بعد الامتحان الكبير الذي عاشه وطننا نتيجة الحرب الظالمة يجب على كل مواطن أن يقدم قصارى جهده للوطن، ونحن في مديرية الأوقاف باللاذقية اقترحنا فكرة رفع سارية لعملنا الشريف بارتفاع 20 متراً ، فوق برج الأوقاف والبالغ ارتفاعه أصلاً 43 متراً ، ليصبح الارتفاع الكلي ما يقارب 65 متراً، وبالتالي أصبح بالإمكان رؤية العلم العربي السوري من جزيرة قبرص.

وأضاف: بأنه هذا العلم الذي ضمنا جميعاً يجب أن يرفرف عالياً وخفاقاً فوق رؤوسنا جميعاً ليعلن للبشرية كلها أن الكون قد اجتمع في الحرب المعلنة علينا، والصبر الذي عاشه الشعب السوري على الأزمة الخانقة ، أثمر في النهاية انتصاراً واضحاً لجيشنا العربي السوري، وتلك الدماء التي بذلها شهداؤنا الأبرار لن تذهب سدى وبدورنا سنتابع المسيرة ونرفع علمنا العربي السوري الذي هو شرفنا وعزتنا وقوتنا.