البحرين تدعو وزير الاقتصاد “الإسرائيلي” لزيارتها رسميا الربيع المقبل

جهينة نيوز:

تلقى وزير الاقتصاد الإسرائيلي إيلي كوهين دعوة رسمية من البحرين لزيارتها منتصف شهر أبريل المقبل للمشاركة في مؤتمر عالمي في مجال التكنولوجيا والابتكار ينظمه البنك الدولي.

وذكر موقع "مكان" الإسرائيلي أن المؤتمر سيعقد على مستوى وزاري لبحث ما أنجزته بلدان "الستارت أب" الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، وينظمه البنك الدولي.

وسيبحث المؤتمر على مدى ثلاثة أيام أساليب تحفيز أماكن العمل وتعزيز النمو الاقتصادي بمشاركة صناع القرار، والمبادرين، والمستثمرين من 170 دولة.

وتطرقت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى الهدف من الزيارات الإسرائيلية الجديدة مؤخرا لدول عربية، معتبرة أنها تصب في محاولة تل أبيب إقامة علاقات علنية مع دول خليجية.

وكثيرا ما أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو مؤخرا بالتطبيع مع دول الخليج، وأكد في محافل كثيرة أن "العلاقات مع الدول العربية أكبر من أي وقت مضى في تاريخ إسرائيل، وتل أبيب تنعم بعلاقات سرية مع دول إسلامية كثيرة".

الجدير بالذكر أن وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، أشاد بدوره الأسبوع الماضي بنتنياهو وكتب على "تويتر": "رغم الخلاف القائم، إلا أن لدى السيد بنيامين نتنياهو موقفا واضحا لأهمية استقرار المنطقة، ودور المملكة العربية السعودية في تثبيت ذلك الاستقرار".

وحلّ نتنياهو في 26 أكتوبر الماضي في عمان والتقى السلطان قابوس بن سعيد في أول زيارة له إلى بلد عربي لا تربطه علاقات بتل أبيب.

وإلى جانب زيارات المسؤولين الإسرائيليين المتكررة في الآونة الأخيرة إلى الدول الخليجية، شاركت الفرق الرياضية الإسرائيلية مؤخرا في مختلف البطولات الرياضية في بعض الدول الخليجية.