رئيسة ما تسمى "الصداقة السودانية الإسرائيلية" توضح حقيقة زيارة نتنياهو إلى الخرطوم

جهينة نيوز:

أوضحت تراجي مصطفى، النائب السابق في البرلمان السوداني، أنها لا تستبعد زيارة نتنياهو إلى الخرطوم كما أعلنت بعض وسائل إعلام كيان الاحتلال الإسرائيلية، لوجود علاقات بالفعل بين الحزب الحاكم في الخرطوم وبين تل أبيب، وتحاول الخرطوم تطويرها منذ عام 2005 لتصل للتطبيع الكامل.

وأضافت من تسمي نفسها رئيس أول "جمعية للصداقة السودانية الإسرائيلية" في اتصال هاتفي مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين، أن (إسرائيل) هي التي عرقلت عملية التطبيع مع الخرطوم حسب قولها.

وعللت ذلك "بأن إسرائيل دولة مؤسسات ولا تستطيع مصادقة حكومات ترتكب أعمال غير قانونية وغير إنسانية ضد شعوبها"، متجاهلة جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني و ضد الانسانية رغم ذلك هناك علاقات غير معلنة بين الجانبين.

وأضافت "إذا كانت الحكومة في الخرطوم تظن أن التطبيع مع إسرائيل سيكسر العزلة التي تعيشها دون إجراء إصلاح حقيقي ومصالحات مع الشعب سوف ترفع عن كاهلهم الكثير من القضايا الدولية، فهذا لن يحدث".