تلول الصفا تكشف علاقة التنف و الاحتلال الامريكي بداعش

جهينة نيوز:

أنهى الجيش العربي السوري خلال الاسبوع الماضي سيطرته على تلول الصفا شرق السويداء, في مواجهة تنظيم داعش الذي كان متحصناً في المنطقة البركانية (الجرف االصخري) لتقوم وحدات من الجيش العربي السوري بعدها بتمشيط المنطقة حيث عثرت على كميات كبيرة من الاسلحة بينها 12 وحدة من نظم الصواريخ الأمريكية المضادة للدروع تاو و تاو-2, و صادرت أكثر من 132 قذيفة هاون عيار 82 ملم صناعه تشيكية و 43 قذيفة هاون 60 ملم صناعه أردنية و 14 بندقية امريكية طراز ام-16.

المعلومات تتحدث أن تلك الأسلحة تم شرائها من قبل البنتاغون ضمن برنامج دعم القوات المعادية للحكومة السورية من جماعه مغاوير الثورة الارهابية التي شكلها الاحتلال الامريكي بحجة حماية مخيم الركبان و تحولت الى عصابة تقوم بسرقة المساعدات من النازحين في الركبان و تستغلهم لاجبارهم بالإنتساب لتنظيمات إرهابية.