"نحو بناء سورية المتجددة".. الجمعية العلمية للجودة تقيم الندوة الوطنية 22 في فندق الشام

الإثنين, 26 تشرين الثاني 2018 الساعة 20:34 | شؤون محلية, أخبار محلية


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