واشنطن تطالب الشركات الأمريكية بالإستغناء على تقنيات شركة هواوي

جهينة نيوز:

وجهت سلطات واشنطن دعوات لشركات الاتصالات الكبرى في البلدان الحليفة لها للتخلي عن استخدام التقنيات التي تطلقها شركة " Huawei" الصينة الشهيرة.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال فإن "واشنطن تخشى من تهديد أمني تزعم أن أجهزة Huawei قد تتسبب به، فالخبراء في الولايات المتحدة يعتقدون أن الصين قد تستغل تقنيات هذه الشركة للقيام بهجمات إلكترونية أو أنشطة تجسسية في أمريكا".

وأشارت الصحيفة إلى "أن أمريكا قلقة أيضا من استخدام أجهزة Huawei في البلدان التي تضم قواعد عسكرية لها، ومن تسريب بيانات تتعلق بهذه القواعد من تلك البلدان".

وكانت السلطات الأمريكية قد وجهت تهما لعدد من الشركات الصينية مثل " Huawei" و "ZTE" بالعمل والتنسيق مع حكومة بلادها في مجال التجسس، وحظرت مبيع هواتف تلك الشركات على أراضيها، لكن بعض المحللين يرون أن سبب الحظر هو خوف الولايات المتحدة من المنافسة القوية التي تشكلها منتجات الشركات الصينية على منتجات شركاتها.

و يذكر أن جميع شركات التكنولوجيا الأمريكية بما فيها شركات الأنترنيت مثل غوغل و فيسبوك و تويتر تتعامل مع الاستخبارات الامريكية و ضمن شروط خدمتها تقديم بيانات عملائها لطرف ثالث و هو الاجهزة الامنية الامريكية.