السيرة الذاتية لوزير التعليم العالي الجديد!

جهينة نيوز

عين الدكتور بسام ابراهيم رئيس جامعة البعث اليوم وزيرا للتعليم العالي وفقا للمرسوم رقم 360 لعام 2018 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد .

وفيما يلي السيرة الذاتية للدكتور المهندس بسام بشير ابراهيم:

مكان وتاريخ الولادة : سورية- حماه- البيضة 1960 .

المرتبة العلمية : أستاذ في قسم الهندسة المائية – كلية الهندسة المدنية 9/12/2003

الشهادات العلمية :

إجازة في الهندسة المدنية عام 1984-جامعة حلب

دكتوراه في الهندسة المدنية – اختصاص منشآت مائية من جامعة موسكو الحكومية للهندسة المدنية 1991

المهمات العلمية :

نائب رئيس جامعة البعث للشؤون الإدارية والطلاب 17/8/2017

نائب رئيس جامعة البعث للشؤون الإدارية والطلاب 18/1/2005-2009

عميد كلية الهندسة المدنية من عام 1998 لغاية 17/7/2005

وكيل كلية الهندسة المدنية 1994-1998

عضو مجلس فرع نقابة المهندسين 1999-2009

المشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية في دول عديدة له العديد من المؤلفات للكتب الجامعية والأبحاث العلمية .