السيرة الذاتية لوزير التعليم العالي الجديد!

جهينة نيوز
عين الدكتور بسام ابراهيم رئيس جامعة البعث اليوم وزيرا للتعليم العالي وفقا للمرسوم رقم 360 لعام 2018 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد .
وفيما يلي السيرة الذاتية للدكتور المهندس بسام بشير ابراهيم:
مكان وتاريخ الولادة : سورية- حماه- البيضة 1960 .
المرتبة العلمية : أستاذ في قسم الهندسة المائية – كلية الهندسة المدنية 9/12/2003
الشهادات العلمية :
إجازة في الهندسة المدنية عام 1984-جامعة حلب
دكتوراه في الهندسة المدنية – اختصاص منشآت مائية من جامعة موسكو الحكومية للهندسة المدنية 1991
المهمات العلمية :
نائب رئيس جامعة البعث للشؤون الإدارية والطلاب 17/8/2017
نائب رئيس جامعة البعث للشؤون الإدارية والطلاب 18/1/2005-2009
عميد كلية الهندسة المدنية من عام 1998 لغاية 17/7/2005
وكيل كلية الهندسة المدنية 1994-1998
عضو مجلس فرع نقابة المهندسين 1999-2009
المشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية في دول عديدة له العديد من المؤلفات للكتب الجامعية والأبحاث العلمية .