السيرة الذاتية لوزير التعليم العالي الجديد!

الإثنين, 26 تشرين الثاني 2018 الساعة 17:34 | شؤون محلية, أخبار محلية

السيرة الذاتية لوزير التعليم العالي الجديد!

جهينة نيوز

عين الدكتور بسام ابراهيم رئيس جامعة البعث اليوم وزيرا للتعليم العالي وفقا للمرسوم رقم 360 لعام 2018 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد .

وفيما يلي السيرة الذاتية للدكتور المهندس بسام بشير ابراهيم:

مكان وتاريخ الولادة : سورية- حماه- البيضة 1960 .

المرتبة العلمية : أستاذ في قسم الهندسة المائية – كلية الهندسة المدنية 9/12/2003

الشهادات العلمية :

إجازة في الهندسة المدنية عام 1984-جامعة حلب

دكتوراه في الهندسة المدنية – اختصاص منشآت مائية من جامعة موسكو الحكومية للهندسة المدنية 1991

المهمات العلمية :

نائب رئيس جامعة البعث للشؤون الإدارية والطلاب 17/8/2017

نائب رئيس جامعة البعث للشؤون الإدارية والطلاب 18/1/2005-2009

عميد كلية الهندسة المدنية من عام 1998 لغاية 17/7/2005

وكيل كلية الهندسة المدنية 1994-1998

عضو مجلس فرع نقابة المهندسين 1999-2009

المشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية في دول عديدة له العديد من المؤلفات للكتب الجامعية والأبحاث العلمية .


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