الرئيس الأسد لوفد أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب: تحصين العاملين اعلاميا أمر أساسي لتحصين الشعوب

الإثنين, 26 تشرين الثاني 2018 الساعة 17:17 | سياسة, محلي

الرئيس الأسد لوفد أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب: تحصين العاملين اعلاميا أمر أساسي لتحصين الشعوب

جهينة نيوز

اكد الرئيس بشار الاسد خلال استقباله اليوم وفد أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب ان تحصين العاملين في المجال الإعلامي هو أمر أساسي لتحصين الشعوب لأن ما يقوم به الخارج منذ عقود هو اللعب على المفاهيم، وبالتالي فإن التحدي الأساسي الذي على الإعلام أن يضطلع به هو التوعية وطرح كل المعطيات أمام الجمهور من أجل أن يصبح قادرا على التحليل والربط ما يعطيه مساحة أوسع لفهم ما يجري حوله..

واوضح الرئيس الاسد ان الإعلام يجب أن يكون أول من يتصدى لمعالجة الثغرات الموجودة في المجتمعات العربية والمرتبطة بشكل أساسي بأزمة الهوية التي نعيشها في منطقتنا والتي نجح الغرب في استغلالها وتمكن عبر أدواته الإعلامية من اختراق مجتمعاتنا والتدخل في الشؤون الداخلية لدولنا.


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