الرئيس الأسد يصدر ثلاثة مراسيم أولها إحداث هيئة المصالحة الوطنية

جهينة نيوز

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2018 القاضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم (هيئة المصالحة الوطنية)مقرها مدينة دمشق وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (19)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1: تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع إداري باسم هيئة المصالحة الوطنية مقرها مدينة دمشق وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

المادة 2: يعين رئيس الهيئة بمرسوم.

المادة 3: تحدد مهام وصلاحيات الهيئة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 4: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 18-3-1440 هجري الموافق لـ 26-11-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

إنهاء تسمية الدكتور علي حيدر وزيراً للدولة لشؤون المصالحة الوطنية

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 361 لعام 2018 القاضي بإنهاء تسمية الدكتور علي حيدر وزيرا للدولة لشؤون المصالحة الوطنية.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم (361)

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1: تنهى تسمية الدكتور علي حيدر وزيرا للدولة لشؤون المصالحة الوطنية.

المادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 18-3-1440 هجري الموافق لـ 26-11-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

تعيين الدكتور علي حيدر رئيساً لهيئة المصالحة الوطنية

وأصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 362 لعام 2018 القاضي بتعيين الدكتور علي حيدر رئيسا لهيئة المصالحة الوطنية.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم رقم (362)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 19 تاريخ 26-11- 2018

يرسم ما يلي:

المادة 1: يعين الدكتور علي حيدر رئيسا لهيئة المصالحة الوطنية.

المادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 18-3-1440 هجري الموافق لـ 26-11-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد