في ذكرى رحيلها الرابع.. الشحرورة صباح مطربة الحياة لآخر نفس

جهينة نيوز

البهجة والحياة والحب معان غنت لها الأسطورة صباح في حياتها وأوصت بها بعد وفاتها لتشكل أيقونة فنية خاصة بما قدمته من أعمال فنية وما تحمله من صفات شخصية ميزتها عن غيرها طيلة أعوام.

ولدت جانيت جرجس فغالي التي اشتهرت فنيا باسم صباح في 10 تشرين الثاني 1927 امتدت حياتها المهنية من منتصف العقد 1940 حتى عقد 2000 واستطاعت أن تصنع لنفسها إرثا فنيا تلفزيونيا سينمائيا ومسرحيا كبيرا خلدها كأسطورة في المجال الفني على مر العصور.

نشأت صباح وسط عائلة متواضعة في وادي شحرور إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان حيث كانت بدايتها الفنية لتنطلق منه إلى القاهرة بعمر 18 عاما.

لقبت صباح ألقابا كثيرة مثل الصبوحة وشحرورة الوادي والأسطورة و صوت لبنان ووقفت وغنت على أهم خشبات مسارح منها الأولومبيبا في باريس وتورن هاوت في بروكسل والقاعة الملكية في لندن.

غابت الذكرى الرابعة لوفاة الأسطورة عن كثير من الصحف والمواقع الاعلامية اللبنانية والعربية بينما استذكرت السوشال ميديا ومحبي الشحرورة هذه المناسبة بطرق متنوعة على صفحاتهم الخاصة.

الصبوحة التي غنت "ساعات ساعات أحب عمري وأعشق الحياة" بقيت وفية لما غنت فلم تقبل أن يودعها أحبابها بالحزن والبكاء فأوصت محبيها أن تكون جنازتها عبارة عن زفة فرح وغناء ورقص.