الرئيس الأسد يصدر مرسوما يقضي بتعديل الحكومة

جهينة نيوز
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 360 لعام 2018 القاضي بتعديل الحكومة.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم 360
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور..
يرسم ما يلي:
المادة 1 يسمى كل من السادة ..
المهندس حسين عرنوس وزيرا للموارد المائية
الدكتور عاطف نداف وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك
اللواء محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية
المهندس محمد رامي رضوان مرتيني وزيرا للسياحة
السيد عماد موفق العزب وزيرا للتربية
الدكتور بسام بشير ابراهيم وزيرا للتعليم العالي
المهندس سهيل محمد عبد اللطيف وزيرا للأشغال العامة والإسكان
المهندس إياد محمد الخطيب وزيرا للاتصالات والتقانة
المهندس محمد معن زين العابدين جذبة وزيرا للصناعة
المادة 2 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 18-3-1440هجري الموافق لـ26-11-2018 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد