إعلان أسماء الدفعة الخامسة من الطلاب المقبولين في المنح الدراسية الهندية

جهينة نيوز

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم أسماء الدفعة الخامسة من الطلاب المقبولين في المنح الدراسية المقدمة من جمهورية الهند للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) بمختلف الاختصاصات باستثناء الطبية والبالغ عددها ألف منحة دراسية للعام الدراسي 2018-2019.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء المقبولين من خلال موقعها الإلكتروني.

وكانت الوزارة أعلنت في الرابع عشر من شهر تشرين الأول الماضي أسماء الدفعة الرابعة من الطلاب المقبولين في هذه المنح .

وتأتي هذه المنح ضمن برنامج قدمته الحكومة الهندية لمساعدة سورية في مرحلة إعادة الإعمار من خلال تأهيل الكوادر البشرية اللازمة في مختلف المجالات وذلك انطلاقاً من العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين.