يقي من النقرس.. (فوار الأملاح) اجعله مشروبك المفضل

جهينة نيوز

ينصح بعض الصيادلة باستبدال المشروبات الغازية بأنواعها بـ«فوار الأملاح»، خاصة بعد تناول الأطعمة الدسمة أو بطيئة الهضم، مثل «اللحوم والأسماك»، كما أنه غير مضر مثل المشروبات الغازية، ولكن سيقدم لك الوقاية من النقرس المعروف بداء الملوك، بالإضافة إلى أنه سيقي الجسم من تكون حصوات الكلى.

ويأتي على رأس قائمة الأمراض، التي يحمي منها فوار الأملاح «النقرس»، الذي ينتج عن الإكثار من تناول اللحوم خاصة اللحوم الحمراء والأسماك، كما أنه يتسبب في ترسب حمض «اليوريك»، الذي ينتج من الإكثار من تناول اللحوم والأسماك، وينتج عنه الترسب في المفاصل ومنها إلى الالتهاب المزمن في المفاصل، كما أنه يصيب الجسم حال انخفاض قدرة الكلي في إخراج حمض اليوريك.

وفي أحيان أخرى، يصاب الجسم بالنقرس عندما يكون عامل وراثي بنسبة 3%، إلى جانب أن المصابين بـ«السمنة» لديهم مشكلة لأنهم يضطروا إلى تقليل النشويات واللحوم والأسماك والدهون، وهنا يأتي دور فوار الأملاح لأنه يعطي وقاية من كل الأضرار المذكورة والنقرس.

ويمكن للشخص أن يكتشف أنه مصاب بالنقرس، من خلال الأعراض الناتجة عنه مع إجراء تحليل نسبة حمض اليوريك في الدم للتأكد من الإصابة، وقد تكون نسبة اليوريك مناسبة لكن الأعراض تؤكد الإصابة، وبالتالي يجب العلاج منه.

كيف تقي نفسك من الإصابة بالنقرس:

1/ تناول كيس فوار ملح بعد وجبة اللحوم أو الأسماك.

2/ التقليل من تناول اللحوم بأنواعها والأسماك، والإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة، خاصة التي تحتوي على فيتامين C.

3/ الإكثار من شرب المياه.

4/ تناول كيسين من فوار الملح كجرعة وقائية قبل تناول اللحوم أو الأسماك بنصف ساعة، أو بعد تناولها بساعتين في نصف كوب ماء.

أو تناول جرعة علاجية في حالة الإصابة بالنقرس، وتتراوح بين 3 جرعات إلى 6 جرعات، حسب وصف الطبيب.

5/ ممنوع تناول فوار الملح ف حالات الحمل والرضاعة، أو الحالات الخاضعة لإشراف طبيب وتم منعها، كما أنه ممنوع في حالات تضخم البروستاتا، وممنوع في حالات الانسداد المعوي.