صفقة تبادلية قياسية بين برشلونة وسان جيرمان!

جهينة نيوز

أفاد موقع "غول" العالمي بأن النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح نادي برشلونة الإسباني، قد يرحل عن الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب المصدر فإن برشلونة سيسعى لاستغلال رغبة ديمبيلي في الرحيل، بإدخاله في صفقة لاستعادة نجمه السابق البرازيلي نيمار الذي انتقل قبل موسمين إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وذكر المصدر أنه جرت فعلا مفاوضات مبدئية بين برشلونة وباريس سان جيرمان لمبادلة ديمبيلي بنيمار في الميركاتو الشتوي المقبل، على أن يدفع الفريق الكتالوني مبلغا ماليا إضافيا.

ودخل ديمبيلي ضمن القائمة السوداء لنادي برشلونة في الأسابيع الأخيرة، لعدم التزامه وتأخره عن التدريبات، ما أدى إلى استبعاده أكثر من مرة عن تشكيلة الفريق، ولكنه تألق بشكل لافت خلال مشاركته بديلا في مباراة برشلونة الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد (1-1)، بتسجيله هدف التعادل للبلوغرانا في الوقت القاتل.