ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تعزز جاذبية المعدن جراء المخاوف من تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي والضبابية المحيطة بمنحنى رفع أسعار الفائدة الأمريكية وذلك قبيل اجتماع مجموعة العشرين المقررة الأسبوع القادم.

وذكرت رويترز أن السعر الفوري للذهب كان مرتفعاً 3ر0 بالمئة إلى 1226 دولاراً للأوقية كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة نحو 4ر0 بالمئة إلى 5ر1227 دولارا للأوقية.

وارتفعت الفضة 2ر1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 41ر14 دولاراً للأوقية وزاد البلاتين 7ر0 بالمئة مسجلاً 65ر842 دولاراً كما ارتفع البلاديوم 3ر1 بالمئة إلى 99ر1133 دولاراً للأوقية.