ياسمين الخطيب تسخر من إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف إسترليني مصاريف تعليم لتوأم زينة

جهينة نيوز

سخرت الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، عبر حسابها الشخصي، بموقع تويتر من الحكم الذي صدر ضد أحمد عز مؤخرًا بإلزامه بدفع 30 ألف إسترليني مصاريف مدرسية لطفليه من الفنانة زينة، وذلك عبر تغريدة من حسابها الشخصي بـ"تويتر".

وكتبت "الخطيب" قائلة: "خبر.. محكمة الأسرة تُلزم أحمد عز بدفع ٣٠ ألف إسترليني مصاريف مدرسية لطفلي زينة!، بغض النظر عن صياغة الخبر اللي تعمد كاتبه يصف الطفلين بـ (طفلي زينة) وليس (طفليهما).. ٣٠ ألف إسترليني يعني حوالي ٧٠٠ ألف جنيه مصري إلا حاجة بسيطة.. ده أكتر من اللي اتصرف على تعليمي وجهازي وجهاز أختي!".

يُذكر أن الفنانة زينة حصلت على حكم قضائي من محكمة الأسرة بمدينة نصر، يلزم الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لعام 2017-2018، لطفليها زين الدين وعز الدين، إضافة لما يدفعه شهرياً من نفقة مأكل وملبس قيمتها 20 ألف جنيه بقرار من المحكمة منذ العام 2016.