انتقادات لنانسي عجرم بسبب رقصها رغم دخولها في أشهر الحمل الأخيرة

الإثنين, 26 تشرين الثاني 2018 الساعة 14:05 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

انتقادات لنانسي عجرم بسبب رقصها رغم دخولها في أشهر الحمل الأخيرة

جهينة نيوز

أحيت المطربة اللبنانية نانسي عجرم قبل يومين، حفلا غنائيا بأحد المراكز التجارية بدبي.

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من الحفل، الذي ظهرت فيه نانسي ببطن ممتلئ بعد دخولها في أشهر الحمل الأخيرة.

ظهرت نانسي في الفيديوهات ترقص على أنغام أغنيتها "بدنا نولع الجو" وكانت ترتدي حذاء بنعل عالي، وتتحرك بقوة.

تلقت نانسي سيل من الانتقادات من جمهورها بسبب رقصها وهي في مرحلة متقدمة من الحمل، وطالبها محبوها بأن تتوقف عن إحياء حفلات والرقص بها حتى لا تعرض نفسها وجنينها للخطر.

يشار إلى أن آخر أعمال نانسي عجرم كان كليب "بدنا نولع الجو"، من إخراج سمير سرياني، وكلمات سمير نخلة، وألحان جوزيف جحا، وتوزيع باسم رزق.


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