لافروف: واشنطن لا تسعى لتحقيق موضوعي بشأن استخدام الكيماوي في سورية

الإثنين, 26 تشرين الثاني 2018 الساعة 13:47 | سياسة, عالمي

لافروف: واشنطن لا تسعى لتحقيق موضوعي بشأن استخدام الكيماوي في سورية

جهينة نيوز

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن واشنطن لا تسعى لتحقيق موضوعي بشأن حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الدومينيكي ميغول غارغاس: حتى الآن لم نسمع من واشنطن أي تعليقات على استهداف الإرهابيين أحياء حلب بالأسلحة الكيميائية.

واستقبل مشفيا الرازي والجامعة في مدينة حلب أمس الأول 107 مدنيين مصابين بحالات اختناق متنوعة بين الخفيفة والمتوسطة وبعضها احتاج للدخول إلى العناية المشددة جراء استهداف التنظيمات الارهابية المنتشرة في ريف حلب بقذائف تحتوي غازات سامة أحياء الخالدية وشارع النيل وجمعية الزهراء في المدينة.


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