جمارك حماة تضبط مشروبات الطاقة والفروج المهرب

جهينة نيوز

حماة:مختار سلهب

ضبطت دوريات الجمارك في محافظة حماة كمية من مشروب الطاقة المهرب ضمن سيارة شاحنة تقدر قيمة المصالحة عليها بأكثر من ثلاثة ملايين ليرة .

وكشف مصدر في جمارك حماة لتشرين عن مصادرة كمية تزيد عن طن من الفروج المهرب قامت الدورية التي أوقفتها بتنظيم الضبط الازم بحق المهربين وإحالته الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة .

وأوضح المصدر أن دوريات الجمارك ستقوم خلال الفترة المقبلة بتشديد الرقابة على الطرق والأسواق ومصادرة وضبط كافة المواد المهربة كالغذائيات والملبوسات الأجنبية والأدوية والمشروبات المنشطة وغيرها لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة المواطن من السموم التي يمكن أن تدخل عبر الغذاء أو الأدوية الزراعية وتضر بالصحة العامة أو بمصالح الجهات الاقتصادية والتجارية الوطنية التي تتحمل الخسائر في سبيل استمرار توفير المنتجات المحلية الموثوقة .