مدير محروقات درعا: أصحاب المحطات وموزعي الغاز يستغلون أبسط الظروف لخلق سوق موازٍ لزيادة أرباحهم

جهينة نيوز- عبادة محمد

كشف مدير محروقات درعا حسن السعيد لجهينة نيوز، أن عودة كامل مناطق المحافظة للخدمة بعد تحريرها من الارهاب وبسبب برودة الشتاء واعتماد الاسر على الغاز للتدفئة فقد زاد استهلاك الغاز مما اضطر المديرية لزيادة الانتاج من ٧٥ الف اسطوانة إلى ١٧٥ ألف اسطوانة شهريا

وأشار مدير المحروقات ان عملية التوزيع تحتاج لضبط من قبل رؤساء البلديات فالمديرية تقوم بتسليم كميات الغاز المخصصة لكل بلدية وبدورها تسلم الكميات للموزعين مؤكدا أن مديرية المحروقات على استعداد لاستقبال أي شكوى من الموزعين الذين لا تصلهم الكميات المخصصة لهم على الرغم من أنهم بالاضافة لاصحاب المحطات يسعون لخلق سوق مواز باختلاقهم مشكلة غير موجودة لزيادة ارباحهم

وأوضح السعد أن دور المديرية ينتهي بتسليم كميات الغاز للموزعين ليبدأ دور البلدية ولجانها في المراقبة

وأضاف السعيد أن محافظة درعا وزعت ما يقارب ١٢ مليون لتر مكعب من مازوت التدفئة في حين ان حاجة المحافظة ٤٠ مليون لتر مكعب وهذا الفارق الكبير بين الحاجة وكمية التوزيع أدى إلى استخدام الغاز كبديل للتدفئة موضحا ان المحافظة مقسمة الى ٨ مناطق ولكل منطقة لجنة يرأسها عضو مكتب تنفيذي وبدوره يضع في كل قرية او بلدة لجنة محروقات تقوم بتوزيع ما ترسله المديرية من محروقات

اما بالنسبة لاسر الشهداء فقال السعد أن لهم الاولوية في آلية التوزيع ولكل أسرة ٢٠٠ لتر حسب التعليمات على دفتر العائلة وتستطيع أي عائلة شهيد ان تراجع رئيس البلدية وتحصل على مستحقاتها

وطالب حسن السعيد أن يتم زيادة كميات الغاز والمازوت الواردة إلى المحافظة كي يتم تجاوز فصل الشتاء بدفء

وأعلن أن يوم ٢٠/ ١٢ سيكون آخر يوم لتلاعب أصحاب المحطات بالبنزين من خلال العمل بالبطاقة الذكية وهناك إجراءات متخذة بحق أصحاب المحطات الذين تثبت او ثبت تلاعبهم بكميات البنزين

وقال رئيس وحدة غاز جباب محمد البلخي ان انتاج وحدة الغاز خلال الشهر الحالي بلغت ١٣٨ الف اسطوانة موزعة على قرى المحافظة بشكل عام.