اصابة 3 جنود "إسرائيليين" بحادث دهس قرب بيت لحم وإطلاق النار على المنفذ

جهينة نيوز

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة 3 جنود "إسرائيليين" بعملية دهس قرب بيت لحم في الضفة الغربية وإطلاق جيش الاحتلال النار على المنفذ.

وذكر الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "تم تلقي بلاغ حول عملية دهس بالقرب من مفترق غوش عصيون" واعدا بنشر المزيد من التفاصيل لاحقا.

فيما قال الناطق باسم "نجمة داوود الحمراء"، إن قسم الإسعاف تلقى بلاغا عند الساعة 12:16 بعد ظهر اليوم يفيد بوجود 3 أشخاص مصابين جراء تعرضهم للدهس على شارع (60) بالقرب من مفترق غوش عصيون باتجاه مستوطنة "كرمي تسور"، ووفقا للمعلومات الأولية لطاقم الإسعاف في المكان تبين إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة.