إقالة كارلوس غصن من منصب رئيس مجلس إدارة "ميتسوبيشي موتورز"

جهينة نيوز

قرر مجلس إدارة شركة "ميتسوبيشي موتورز" في اجتماعه غير العادي اليوم الاثنين عزل كارلوس غصن من منصب رئيس المجلس بعد القبض عليه بسبب سوء السلوك المالي المزعوم.

وقالت وكالة "كيودو" للأنباء إن "أعضاء مجلس الإدارة الـ 26 صوتوا لصالح قرار عزل غصن"، مشيرة إلى أنه "تم تعيين الرئيس التنفيذي أوسامو ماسوكو رئيسا مؤقتا لمجلس الإدارة".

وجاء القرار بعد أيام من إقالة غصن من رئاسة شركة "نيسان" للسيارات.

وكانت السلطات اليابانية قد اعتقلت كارلوس غصن الذي شغل منصب رئيس مجلسي إدارة شركتي "رينو" و"نيسان" ورئيس تحالف "رينو- نيسان — ميتسوبيشي" العملاق، في وقت سابق، في طوكيو لاستجوابه على خلفية اتهامه بتهرب ضريبي وفساد مالي وإداري.

ويحمل كارلوس غصن الجنسية الفرنسية والبرازيلية وهو من أصل لبناني، واستطاع إنقاذ شركة "نيسان" اليابانية من الإفلاس في تسعينيات القرن الماضي. وهو يتمتع بشعبية عالية في اليابان.