كازاخستان تؤكد حضور جميع المدعويين للجولة القادمة من مباحثات أستانا حول سورية

جهينة نيوز

أعلنت الخارجية الكازاخية أن جميع الأطراف الذين تمت دعوتهم للجولة الجديدة من مؤتمر أستانا حول سورية سيحضرون أعمالها، وأن "المعارضة المسلحة" ستمثلها 13 شخصية برئاسة أحمد طعمة.

وقال وزير الخارجية الكازاخي خيرت عبد الرحمنوف، في بيان صدر عنه اليوم الاثنين: "كل المشاركين الذين تم الإعلان عنهم أكدوا مشاركتهم، وبينهم ممثلو المعارضة السورية".

وأضاف: "سيكون هناك أيضا تمثيل للأمم المتحدة، لكننا ما زلنا ننتظر المعلومات النهائية عن مستواه".

بدوره أشار مدير المكتب الإعلامي للخارجية الكازاخية أيبيك سمادياروف إلى أن "الدول الضامنة لعملية أستانا وهي إيران وروسيا وتركيا، ووفدي الحكومة السورية و"المعارضة المسلحة" وكذلك الأردن بصفة مراقب، أكدوا حتى اليوم مشاركته في المؤتمر".

ولفت سمادياروف إلى أنه من المتوقع في الوقت الحالي تأكيد مشاركة، غير بيدرسن، المبعوث الأممي الخاص المعني بسورية.

كما ذكر المسؤول الكازاخي أن الجلسة السادسة لفريق العمل الخاص بقضايا تحرير الرهائن والأسرى وتسليم جثث القتلى لذويهم والبحث عن المفقودين ستعقد بمشاركة ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر".

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الجديدة من مؤتمر أستانا للتسوية السورية يومي 28 و29 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.