ليفربول يكشف سر احتفال صلاح المثير بهدفه امام واتفورد

جهينة نيوز

اعتاد محمد صلاح نجم ليفربول على خطف الأضواء بأدائه المتميز وأهدافه الغزيرة، ولكن في مباراة السبت الماضي أمام واتفورد، لفت الفرعون المصري الانتباه بطريقة احتفاله بهدفه.

وافتتح صلاح باب التسجيل لـ"الريدز" في مباراته أمام واتفورد التي تدخل في إطار المرحلة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليحتفل بهدفه بطريقة مثيرة وغير معتادة، إذ توجه الدولي المصري إلى الجمهور وشبك يديه ومدّ لسانه.

ورجح كثيرون بعد المباراة أن يكون صلاح قد أراد من خلال هذا الاحتفال الغريب، السخرية من طريقة احتفال قائد ريال مدريد سيرخيو راموس، الذي تسبب في إصابة الفرعون المصري في نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ولكن سرعان ما أماط نادي ليفربول اللثام عن سر احتفال صلاح، حيث كتب في تدوينة نشرها عبر تويتر: "6 أهداف في 186 دقيقة أمام واتفورد!"، ليؤكد بذلك، ما نشرته صحيفة "الإندبندنت" على احتفال صلاح، التي أشارت إلى أن النجم المصري لم يكن يريد السخرية من راموس، وإنما احتفل بتلك الطريقة، ليبرز الرقم 6، وهو عدد الأهداف التي سجلها في شباك واتفورد بقميص ليفربول.