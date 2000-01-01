مباحثات سرية بين البحرين و"إسرائيل" لتطبيع العلاقات

الإثنين, 26 تشرين الثاني 2018 الساعة 10:48 | سياسة, عالمي

مباحثات سرية بين البحرين و

جهينة نيوز

نقلت القناة "العاشرة" الاسرائيلية عن مسؤول في كيان الاحتلال اليوم الاثنين أن "إسرائيل" تجري مباحثات سرية مع دولة البحرين لتطبيع العلاقات الدبلوماسية معها بشكل رسمي.

وبحسب المسؤول "الإسرائيلي" فإن "إسرائيل" تقوم بجهود كبيرة من أجل تكوين علاقات رسمية مع البحرين، حيث أنه بعد تحسين العلاقات مع دولة تشاد التي يزور رئيسها "تل أبيب"، فسيكون لـ"إسرائيل" علاقات رسمية مع دول عربية وإسلامية عدة، وعلى رأسها البحرين.

وأشار إلى أن ملك البحرين قام مؤخرا بتعيين العشرات من أبناء الجالية اليهودية بالبحرين في مناصب حكومية عالية ومنهم سفير البحرين بالولايات المتحدة.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا