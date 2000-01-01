مباحثات سرية بين البحرين و"إسرائيل" لتطبيع العلاقات

جهينة نيوز

نقلت القناة "العاشرة" الاسرائيلية عن مسؤول في كيان الاحتلال اليوم الاثنين أن "إسرائيل" تجري مباحثات سرية مع دولة البحرين لتطبيع العلاقات الدبلوماسية معها بشكل رسمي.

وبحسب المسؤول "الإسرائيلي" فإن "إسرائيل" تقوم بجهود كبيرة من أجل تكوين علاقات رسمية مع البحرين، حيث أنه بعد تحسين العلاقات مع دولة تشاد التي يزور رئيسها "تل أبيب"، فسيكون لـ"إسرائيل" علاقات رسمية مع دول عربية وإسلامية عدة، وعلى رأسها البحرين.

وأشار إلى أن ملك البحرين قام مؤخرا بتعيين العشرات من أبناء الجالية اليهودية بالبحرين في مناصب حكومية عالية ومنهم سفير البحرين بالولايات المتحدة.