تورونتو يعزز رصيده بفوز خامس توالياً في دوري كرة السلة الأميركي

جهينة نيوز

حقق تورونتو رابتورز فوزه الخامس توالياً والـ 17 في 21 مباراة، بتغلبه على ضيفه ميامي هيت 125-115، معززاً أفضل بداية له في تاريخه في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بقيادة أبرز لاعبيه كاوهي لينارد.

وكان لينارد أفضل مسجل في صفوف فريقه مع 29 نقطة وعشر متابعات، بينما أضاف الكاميروني باسكال سياكام 21 نقطة (أقل بنقطتين من رقمه القياسي الشخصي)، والليتواني يوناس فالاسيوناس 17 نقطة.

وعزز تورونتو بذلك رصيده الأفضل في الدوري هذا الموسم، وذلك في صدارة ترتيب المنطقة الشرقية.

وكان أفضل مسجل لميامي الذي تلقى خسارته السابعة في مبارياته التسع الأخيرة والـ 12 في 19 مباراة، دواين وايد الذي سيضع بنهاية الموسم حداً لمسيرته. ودخل اللاعب المخضرم (36 عاماً) كبديل في المباراة، إلا أنه سجل 35 نقطة، في رقم قياسي للاعب احتياطي في ميامي.

وأضاف جوش ريتشاردسون 19 نقطة، وبام أديبايو 16 نقطة الى رقم قياسي شخصي في المتابعات بلغ 21.

وحقق نيويورك نيكس فوزه الثالث توالياً على مضيفه ممفيس غريزليز 103-98، بعدما سبق له تخطي كل من بوسطن سلتيكس 117-109، ونيو أورليانز بيليكانز 114-109.

وعوض نيويورك تخلفه في الشوط الأول 43-52، اعتباراً من الربع الثالث الذي سجل فيه 35 نقطة مقابل 19 نقطة لمنافسه. وكان أفضل مسجل له جناحه التركي أنس كانتر 21 نقطة الى 26 متابعة، ليحقق رقما شخصيا له في الدوري. كذلك ثأر مدرب الفائز دافيد فيزدايل من فريقه السابق ممفيس الذي أقاله العام الماضي بعد 19 مباراة فقط.

وقال فيزدايل "أنا محظوظ لأن لدي مجموعة ممتازة من اللاعبين الشبان (...) وقد لعبوا للفوز من أجلي بهذه المباراة".

وقاد المونتينغري نيكولا فوسيفيتش فريقه أورلاندو ماجيك الى الفوز على مضيفه لوس أنجيليس ليكرز 108-104 في قاعة "ستابلز سنتر"، إذ سجل له 31 نقطة الى 15 متابعة، ليضع حداً لسلسلة من ثلاثة انتصارات توالياً للفريق المضيف.

وهي المرة الثانية خلال ثمانية أيام يتغلب فيها أورلاندو على ليكرز، بعدما فاز عليه 130-117 عندما استضافه في 17 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأَضاف للفائز كل من آرون غوردون 17 نقطة، وتيرينس روس 16 نقطة بينها نقطتان حاسمتان قبل النهاية بـ 34 ثانية.

في المقابل، كان أفصل مسجل لليكرز الذي دخل المباراة فائزاً في سبع من مبارياته الثماني السابقة، "الملك" ليبرون جيمس 24 نقطة إلى سبع تمريرات حاسمة، وأضاف كايل كوزما 21 نقطة.

وقال يوسيفيتش "نحن نحاول أن نبني شيئاً. انتصارات مثل هذا يمكن أن يساعدنا في نيل بعض الزخم".

أما جيمس فدعا رفاقه إلى مزيد من التنسيق. وقال "دفاعياً، لقد انهرنا نوعاً ما وكان مستوى طاقتنا أقل بقيل من توقعاتنا، وقد استفادوا من ذلك".

إلى ذلك، فاز أتلانتا هوكس على تشارلوت هورنتس 124-123، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على بروكلين نتس 127-125، ولوس أنجليس كليبيرز على بورتلاند ترايل بلايزرز 104-100، ويوتا جاز على ساكرامنتو كينغز 133-112، وديترويت بيستونز على فينيكس صنز 118-107.