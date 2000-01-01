قريبا طرح اول سيارة "أودي" الكهربائية

جهينة نيوز

ذكرت مصادر مقربة من "أودي" أن الشركة عازمة على استعراض أول سيارة كهربائية لها في معرض لوس أنجلوس الذي سيعقد ما بين 26 نوفمبر تشرين الثاني و9 ديسمبر كانون الاول من العام الجاري.

ووفقا لآخر التسريبات فإن "أودي" ستطرح هذه السيارة تحت اسم "e-tron"، وستزودها بمحركين كهربائيين بعزم 600 حصان تقريبا، قادرين على زيادة السرعة من 0 إلى 100 كلم/ساعة، في غضون 3.5 أو 4 ثوان فقط.

كما ستزود هذه السيارة بأحدث الأنظمة الإلكترونية، ومنها نظام "استعادة الطاقة" الذي سيعيد شحن البطارية أثناء الحركة.

ومن المفترض أن تستعرض أودي في لوس أنجلوس نماذج من سياراتها المعدلة من موديلات "A6" و"A7" و"A8".

المصدر: فيستي