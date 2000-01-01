646 مصابا جراء زلزال ضرب غربي إيران

جهينة نيوز

أعلن رئيس جامعة العلوم الطبية بمحافظة كرمانشاه الإيرانية محمد رضا مرادي ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال كرمانشاه، الذي ضرب غرب البلاد مساء أمس الأحد، إلى 646 مصابا.

وقال مرادي لوكالة أنباء "فارس" إن عدد المصابين في سربل ذهاب بلغ 290 شخصا وكيلان غرب 170 شخصا وقصرشيرين 109 أشخاص وإسلام أباد غرب 57، وروانسر 12 شخصا ودالاهو 6 أشخاص وباباجاني 5 أشخاص".

وأوضح أنه لم يرد أي تقرير حتى الآن عن وقوع وفيات جراء الزلزال.

وكانت هزة أرضية، بقوة 6.4 على مقياس ريختر ضربت، مساء أمس الأحد، محافظة كرمانشاه غربي إيران.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية أن الهزة الأرضية ضربت ضواحي مدينة سربل ذهاب في محافظة كرمنشاه.

وأفاد مركز مرصد الزلازل، التابع لجامعة طهران، بأن "الهزة وقعت في عمق 7 كيلومترات داخل الأرض، وعلى بعد 17 كيلومترا من مدينة سربل ذهاب و18 كيلومترا من مدينة قصر شيرين و33 كيلومترا من مدينة كيلان الغربية و127 كيلومترا من مدينة كرمانشاه".

كما صرح ممثل مدينة قصر شيرين في البرلمان، لوكالة "مهر" الإيرانية، بأنه "وفقا للمصادر هناك العديد من القرى قد تضررت فيها الأبنية السكنية".

فيما أفادت وسائل إعلام عراقية بأن سكان عدد من المحافظات، من بينها العاصمة بغداد، شعروا بالهزة الأرضية.