خبراء أمريكيون: روسيا تمتلك سلاحا لا مثيل له في العالم لتدمير الغواصات

جهينة نيوز

قيّم الخبراء الأمريكيون السلاح الروسي الجديد المتخصص بتدمير الغواصات، حيث اعتبروه من أحدث الأسلحة وأخطرها اليوم على الساحة الدولية.

وكشفت مجلة " National Interest" الأمريكية عن تقييمها الدقيق لحزمة الأسلحة الروسية الجديدة المتخصصة بتدمير الغواصات.

وتسمّي المجلة الحزمة الروسية الجديدة بـ " المجموعة" نظرا لمكوناتها الفريدة من نوعها والتي تتداخل فيما بينها وتكمل بعضها بعضا من خلال نظام موحد قادر على التطور والتعديل دون الحاجة إلى تغييرات جذرية تطال النظام بعينه.

وبحسب المجلة يدخل ضمن "المجموعة" نظام رداري "سونار" لكشف السفن والغواصات المعادية، وقاذفات مضادة للغواصات مزودة بطوربيدات مع رؤوس حرارية، ومن أبرز ما تتميز به هي حجمها وقدرتها التدميرية عدا عن مداها الذي يصل إلى حوالي 10 ألف متر.

ووفقا للمجلة، فإن الدمج الحاصل في هذه المجموعة هو الشيء المميز والفريد من نوعه ما يعطي السلاح قدرات دفاعية وهجومية في آن واحد. هذا الأمر يجعلها من دون أي مقارنة في العالم مع الأسلحة الشبيهة ومن بينها النظام الأمريكي القديم لحماية السفن من الغواصات والتي تستخدم تكنولوجيا قديمة نوعا ما وهي الاستشعار الصوتي.