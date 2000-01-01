امريكا تغلق نقطة التفتيش على حدودها مع المكسيك لمحاربة الهجرة الغير شرعية

جهينة نيوز

أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في سان دييغو اليوم الاثنين أن حرس الحدود الأمريكيون قاموا بإغلاق أحد نقاط التفتيش الرئيسية على الحدود مع المكسيك في منطقة سان دييغو يوم الأحد، والتي يمر عبرها تيار اللاجئين الرئيسي.

ووفقا لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في سان دييغو على "تويتر"، فإن ممرات الطرق والمشاة المخصصة لحركة المرور في حاجز سان إيسيدرو مغلقة حاليا، وأن أسباب هذا القرار غير محددة.

وجاءت المعلومات حول الإغلاق، على خلفية تقارير وسائل الإعلام حول محاولات عدد من المهاجرين العبور من المكسيك من خلال الحواجز على الحدود مع الولايات المتحدة.

وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من يوم السبت الماضي، بأن سلطات البلاد ستغلق نقاط التفتيش الحدودية لمكافحة الهجرة غير الشرعية إذا لزم الأمر.

هذا ويدخل عشرات الآلاف من المكسيكيين الولايات المتحدة يوميا للعمل أو الدراسة، وحاول كثيرون عبور الحدود لحضور احتفالات عيد الشكر هناك.

وكان التوتر ملحوظا عند نقطة عبور المشاة حيث تجمع أناس من أمريكا الوسطى. وانتشر مكسيكيون من الجيش والشرطة بينما حامت طائرة هليكوبتر فوق الجانب الأمريكي.

وقالت السلطات في تيخوانا إن المهاجرين قد ينتظرون لما يصل إلى ستة أشهر قبل أن يتمكنوا من الحصول على موعد لاستئناف مساعيهم للحصول على اللجوء بالولايات المتحدة.