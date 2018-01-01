أبراج الأثنين 26 /11/2018 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم١١/٢٦: حساس، ذكي، تكره الفوضى والضجيج، صادق، دقيق، محلل، محب للعمل، مزاجي، خيالك واسع، تتلائم مع ظروف بسهولة، محب للمعرفة، شجاع، صبور، حريص وحنون على الآخرين من حولك، الأشهر القادمة تغيير مكان إقامة واهتمامات فكرية ومعرفة معلومات جديدة وتنفيذ مشاريع وتحرك مهم تعزز مواقفك، للبعض ارتباط وسفر، للبعض انفراجات مالية ومعنوية وتغيرات مصيرية، للبعض فرص نجاح وحظوظ مساعدة.

جهينة نيوز-خاص

برج الحمل: تواجه توتر وتراجع على صعيد عائلي بسبب تصليحات كثيرة أو تغييرات متعبة بالعموم الأجواء مشحونة بمشاعر سلبية انتبه من صعوبات وتأجيل بآخر لحظة، للبعض ضغط صحي أو معنوي.

برج الثور: تلتقي مع الأحبة يوم جيد لزيارة أخوة وأخوات وتعبر عن رأيك وتشارك في ندوة أو مؤتمر حضورك مميز ولافت المهم تحافظ على ابتسامتك ولا تتهرب من مسؤوليات.

برج الجوزاء: يوم مناسب لبحث مواضيع مالية تتلقى عرض جديد يسعدك افكارك واضحة تدبر الأمور بسهولة أرباح مفاجئة أو مساعدة هدية مفاوضات معلقة بدون حسم تراهن عليها وتطالب بدين قديم.

برج السرطان: القمر ببرجك يتحسن وضعك المعنوي تبدأ مرحلة مهمة انفراجات وتسوية تتحمس وتأخذ خطوات جريئة تبدأ صفحة جديدة تدفع بمصالحك لا تبالغ وتضخم الأمور تحسم امرك وخذ قرارك.

برج الأسد: أجوائك متوترة ارهاق واعباء ولا تجد وقت مناسب للاستراحة لا تجازف وانتبه من زعل وقطيعة ولا تتهرب من واجباتك أصحاب النوايا المشبوهة قريبين من سمعتك حافظ على هدوئك وابتعد عن الصخب.

برج العذراء: نهارك رائع مفاجأة ثمينة في الطريق لك الحظ إلى جانبك تشارك بنشاط وعزيمة وتفاؤل وتبتعد عن توتر اليومين الماضيين، تفتح لك ابواب الانفراجات صداقات ولقاءات ودعوات تعارف ودعم عزز موقعك وكن مخلص لصداقاتك ووعودك وانتبه من خلاف مع صديق.

برج الميزان: مناعة ضعيفة والجو ضاغط بالعمل الكثير من المسؤوليات لا تنفعل وتشعر بضيق الوقت أمام مواعيدك كثيرة حاول إنجاز بسرعة وبهدوء وانتبه على سمعتك واستقرارك للبعض نزول للاسواق وتعامل مع غرباء.

برج العقرب: الحظوظ جيدة والمعنويات عالية فرص للنجاح تفكر في سفر أو رحلة عمل أو ترويج لمشروع معين تعالج الأمور بثقة وحضور لافت تناقش بسهولة وتبرر مواقف وتطرح افكار بالعموم لا شيء يقف حاجز أمامك تتلقى اتصالات مهمة من أماكن بعيدة وتستقبل زوار.

برج القوس: الأجواء أفضل نسبيا انت قادر على اجراء مفاوضات وادخال تحسين على اموالك مشتركة ومعاملات وفواتير بامكانك المبادرة والقيام بتسوية تعزيز اجواء انسجام تفاوض بليونة وبهدوء للبعض مرافقة مريض.

برج الجدي: مزاجك سيء قد تعرض علاقاتك للخطر انتبه من مواجهة أو خلاف نصيحة اسمع الكلام ولطف الأجواء وابتعد عن توتر وتعب لمصلحتك، قد تطرأ بعض مشكلات بسبب شركاء عاطفيين أو عمل لا تسمح لنفسك بتوجيه ملاحظات وانتقادات المنافسة قوية ولا ترحم أحد انتبه من مخالفات قانونية.

برج الدلو: تهتم بشؤون متنوعة الحظ لا يتخلى عنك، ابدا عملك بنشاط حتى تحصد نجاح وتوفيق ولا تتردد بطلب مساعدة من زملاء أو أحد أفراد عائلتك ومن ضرورة تهتم بوضع الصحي ولا تسمح لأمور بسيطة أن تقلقك.

برج الحوت: تملك رغبة واستعداد للبدء في مشروع جديد تسمع جواب وتفرح لانطلاقة مهمة تملك الفرصة لترتيب أمورك على صعيد شخصي لديك شعور بعدم رضا ورغبة بتغيير في ديكور خارجي للبعض خبر بخصوص الأولاد وللبعض اهتمام في ممارسة هواية.