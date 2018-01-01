القوات الروسية تلقي القبض على ثلاث سفن حربية و الناتو يهدد

جهينة نيوز:

أفادت تقارير إعلامية أوكرانية عن قيام القوات الروسية بحجز ثلاث سفن حربية أوكرانية قامت بخرق المياه الإقليمية الروسية و ذلك بحسب مصادر إعلامية.

و يأتي هذا التطور بعد أتهامات من أوكرانيا لروسيا بقيام سفينة من خفر السواحل الروسي بصدم سفينة قطر أوكرانيا و إصابة ست أشخاص في الحادث و بيان روسي يؤكد خرق ثلاث سفن أوكرانية للمياه الإقليمية الروسية..

و بدوره أكد مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي باحتجاز السفن الحربية الأوكرانية الثلاث التي انتهكت المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود، وإجبارها على التوقف.

وأكد المركز توفر الأدلة الدامغة لتحضير كييف وقيامها باستفزازات في البحر الأسود، مشيرا إلى أن هذه "المواد ستنشر قريبا".

وأضاف المركز: "ينبغي على قيادة كييف، التي تتخذ مثل هذه القرارات الخطيرة وغير المسؤولة، أن تفكر في عواقب أفعالها".

وقد انتهكت ثلاث سفن عسكرية أوكرانية في وقت سابق من الأحد الحدود البحرية الروسية واتجهت إلى مضيق كيرتش، وعقب ذلك بساعات تبعتها سفينتان مدفعيتان مدرعتان من طراز "غيورزا" من بيرديانسك.

وردا على الإجراءات الاستفزازية من كييف، منعت القوارب العسكرية الروسية السفن الأوكرانية من الوصول إلى المضيق، وقامت طائرة هجوم من طراز سو 25 بدوريات في المجال الجوي للمنطقة.

وتؤكد حكومة القرم الروسية أن تصرفات الجانب الأوكراني تلبي مصالح الولايات المتحدة، ووفقا لرئيس البرلمان الجمهوري في القرم فلاديمير كونستانتينوف، فإن واشنطن تقف وراء الاستفزازات قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، لاستدراج موسكو إلى الصراع.

ويأتي هذا الانتهاك لمياه روسيا الإقليمية، غداة إعلان كييف عزمها على تقديم مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يتهم روسيا بـ"عسكرة" البحرين الأسود وآزوف وانتهاج "سياسة صارمة لتوقيف وتفتيش السفن"، رغم إقرارها بأن حرس الحدود الروسي لم ينتهك البروتوكولات الدولية أثناء تفتيشه هذه السفن.

وتؤكد الخارجية الروسية من جهتها، أن الوضع في بحر آزوف "على عكس ذلك تماما"، حيث تقوم أوكرانيا، بدعم من الولايات المتحدة بتحضيرات عسكرية، تحذر روسيا من عواقبها إن كانت أهدافها استفزازية.

هذا و قال الأمين العام السابق للناتو راسموسن بأن روسيا لا تفهم الا لغة القوة و دعا الناتو الى رد فعل قوي, في حين دعت المتحدثة بإسم الناتو كل من روسيا و أوكرانيا الى عدم التصعيد.