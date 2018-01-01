"متل بيتنا.. بزنودنا بتحلى" مبادرة شركة أساس التطوعية لإزالة الأنقاض من حي التضامن

جهينة نيوز- عبدالهادي الدعاس:

في مبادرة هي الأولى من نوعها أطلقت شركة أساس للمقاولات حملة تطوعية لإزالة ركام الحرب من بعض أحياء ريف دمشق حملت شعارا "متل بيتنا.. بزنودنا بتحلى" في إشارة واضحة حول مسؤولية الجميع في إزالة آثار الدمار الذي خلفته المجموعات الإرهابية

ابتدأت حملة "متل بيتنا.. بزنودنا بتحلى"من حي التضامن بريف دمشق منذ صباح أمس بوجود عدد كبير من كوادر شركة أساس البشرية إلى جانب عدد من الآليات لتنظيف الطرقات و الأرصفة من تلال الأنقاض المتراكمة .

وقالت السكرتيرة التنفيذية في شركة أساس "لها جورج" ، بأن المبادرة التي تقوم بها شركة أساس في حي التضامن إنما تنبع من واجيها الوطني بهدف طرح أمثولة حقيقية في أهمية التكافل المجتمعي و التكامل بين القطاعين العام و الخاص لبناء وطن جديد مليء بالحياة، لكون سورية تمتلك خبرات واسعة في جميع المجالات مؤكدة أن أهم ما يميز شركة أساس هو تركيزها الدائم على الخبرات الوطنية التي توفر لها كل مجالات الابداع و التميز.

ولفتت لها إلى أن دخولهم الأول لهذه المنطقة كان غاية في الصعوبة بسبب الركام المتواجد.

من جانبه بين المهندس "سائد حميدي" نائب مدير عام شركة أساس، أن العمل التطوعي هو واجب وطني على الجميع موضحا أن جميع المناطق التي تهدمت بفعل الإرهاب ستعود كما كانت عليه إذا أقدم كل فرد ومؤسسة وشركة على العمل التطوعي، لافتاً إلى دور محافظة ريف دمشق في نجاح المبادرة و ذلك من خلال التنسيق التام مع الشركة و خاصة في المساعدة في جلب الأليات التي ساعدت بإزالة الأنقاض من الحي.

و كشف المهندس حميدي أن هذه المبادرة هي خطوة أولى لمبادرات قادمة تستهدف مناطق أخرى قريبا تساهم في عملية إعادة إعمار سورية.

"رهف الحاج قاسم" من موظفي شركة أساس، أعربت عن سعيهم الدائم لتقديم كل ما يعود بالفائدة على المواطن السوري الذي عانى من تداعيات الحرب الإرهابية، لذلك نعتبر هذه المبادرة التطوعية هي تعبير بسيط عن وقوف جميع المواطنين السوريين جنبا إلى جنب، داعيةً الجميع للمشاركة في بناء الوطن.

و أكد المهندس " فؤاد عرب" أن هذه المبادرة هي واجب أساسي لتخفيف أعباء أهالي منطقة التضامن مسبقة الصنع و مساعدة المحافظة بجزء بسيط لإزالة الأنقاض المتواجدة أمام جامع زبير.

و لفت المهندس "ثائر الناصر" إلى أن العمل التطوعي هو جزء من رؤية الشركة لما له من آثار إيجابية على المجتمع

وقالت أصغر المشاركات في هذا العمل التطوعي الطفلة "نايا" ابنة المهندس ثائر الناصر أنها رغبت في المشاركة كي ترى سورية مكانا جميلا و آمنا لجميع الأطفال.

"بخيت عيسى" مختار حي التضامن، وجه الشكر للشركة التي تقدم جهودها في مساعدة المحافظة والأهالي الذين عادوا إلى المنطقة خلال الفترة الماضية من خلال إزالة الركام وفتح الطرقات، مضيفاً بأن هذا العمل سيساعد أهالي الحي بالخروج والدخول بشكل أسهل دون معاناة العبور فوق الركام .

الإعلامية والكاتبة "نهلة السوسو" من سكان الحي، لفتت بأنها لم تستغرب هذه المبادرة الإنسانية العظيمة التي أقدمت عليها شركة أساس للتخفيف عن صدور وأبصار وصباحات أهالي الحي من ركام ودمار خلفه الإرهابيين، منوهةً إلى أن الشركة كان لها دورا هاما في جميع المحافظات منذ بداية الأزمة التي حلت على سورية إلى يومنا هذا، إضافة للإنسانية العالية لطاقم الشركة.

"رأفت زين" أحد سكان الحي، قال أن جميع أهالي الحي على استعداد للمساهمة بحملات تطوعية مماثلة لحملة شركة أساس بهدف تسريع عجلة عودة الحياة الطبيعية للمناطق المتضررة .

"بسام محمد شربجي" من سكان المنطقة، أكد أن مبادرة الشركة خففت من معاناة الأهالي للوصول إلى منازلهم .

"باسل ديب" اعتبر المبادرة التي أطلقتها شركة أساس بوابة جيدة لفتح حي التضامن أجمع .

"حسام طبلو" وجه الشكر لشركة أساس على هذه المبادرة لجهودها المبذولة في إعادة فتح الطرقات أمام سكان الحي ، اَملا أن يتم تقديم العديد من الخدمات من الجهات المعنية كـ إنارة طرقات وإعادة تأهيل الطرق.

شركة اساس للمقاولات ..رائدة في مجال النفط والغاز وتنفذ مشاريعها بخبرات وطنية في الهندسية والتوريدات والإنشاءات وأعمال تجارب التشغيل و أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لكل أنواع الأعمال الميكانيكية والكهربائية والمدنية والمساحية والهياكل المعدنية والأجهزة الدقيقة والتحكم.