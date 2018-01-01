أوكرانيا تقصف بشكل مكثف أحياء سكنية في جمهورية دونيتسك

جهينة نيوز:

بدأ الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، قصف مكثف للمناطق السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" فإن القصف بدأ منذ حوالي نصف ساعة، وتقوم به أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك المدفعية الثقيلة.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير، من نفس العام.

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.

سبوتنك