هزة أرضية بقوة 6.4 تضرب غرب إيران واصابة العشرات

جهينة نيوز:

ضربت هزة أرضية بقوة 6.4 على مقياس ريختر ضربت مساء اليوم الاحد ضواحي مدينة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه غرب ايران وخلف ۲۰۰ جریح .

وافاد مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران بان الهزة وقعت في الساعه الثامنة و7 و31 من مساء اليوم الاحد وفي عمق 7 كيلومترات داخل الارض وعلى بعد 17 كيلومترا من مدينة سربل ذهاب و18 كيلومترا من مدينة قصر شيرين و33 كيلومترا من مدينة جيلان غرب و127 كيلومترا من مدينة كرمانشاه .

وشعرت محافظات أذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وخوزستان وهمدان، الواقعة غرب إيران بالهزة.

وكان الزلزال من القوة بدرجه بحيث شعر بها جميع سكان مناطق محافظة كرمانشاه وان الناس هرعوا الى الشوارع والمتنزهات خوفا من هزات ارتدادية.

وقامت السلطات المعنية بارسال 12 فريق اغاثة الى المنطقة المنكوبة بالزالزال فيما قام الجيش بنشر قواته هناك.

هذا و اعلنت دائرة العلاقات العامة في محافظة كرمانشاه (شمال غرب)، انه بعد الهزة الارضیة بقوة 6,4 درجات علي مقیال ریختر التی ضربت مساء الیوم الاحد ضواحی فی مدینة سربل ذهاب (غرب)، فقد راجع عدد من المصابین المستشفیات، لكنه لم ترد حتى الان ایة تقاریر بشأن وفیات اثر هذا الحادث.

وبحسب المصدر نفسه، فقد تم بجهود المسؤولین اعادة التیار الكهربائي الى مدینة قصر شیرین (بمحافظة كرمانشاه) وایضا اعادة التیار الى اكثر من نصف المنازل في مدینة سربل ذهاب.

وفي سیاق متصل افاد مركز رصد الزلازل التابع التابع للمؤسسة للجیوفیزیائیة بجامعة طهران ان الهزة وقعت فی الساعة الثامنة و 7 دقائق و 31 ثانیة من مساء الیوم الاحد بالتوقیت المحلي (الرابعة و 37 دقیقة و 31 ثانیة عصرا بتوقیت غرینتش).

و وقعت الهزة الارضیة في عمق 7 كم من سطح الارض وعلی بعد 17 من مدینة سربل ذهاب و 18 كم من قصرشیرین و 33 كم من كیلان غرب و 127 كم من كرمانشاه.

فارس-وكالات