المحكمة تحسم الجدل حول تزوير الانتخابات للمرشحين المستقلين للفئة "ب" لمجلس محافظة اللاذقية عن دائرة جبلة

جهينة نيوز – عاطف عفيف

أثار العضو مالك شبول خلال الاجتماع الأول لمجلس محافظة اللاذقية بعد صدور نتائج الانتخابات لمجالس المحافظات قضية التزوير في الانتخابات الخاصة بمجلس محافظة اللاذقية عن دائرة جبلة ،حيث أن عدد المقاعد الخاصة بجبلة هي 27 مقعداً، 25مقعداً لقائمة الوحدة الوطنية ومقعدان للمستقلين، واحد للفئة أ، واوحد للفئة ب، وكان عدد المراكز الانتخابية في منطقة جبلة 242مركزاً ، وكان عدد الناجحين بالفئة "أ" 14 عضواً ، وبالفئة "ب"13" عضواً، والناجح المستقل بالفئة ب هو مالك شبول بعدد أصوات 35499 صوتاً حسب الوثيقة الرسمية التي قدمتها محافظة اللاذقية لنتائج الانتخابات، والاسم الذي يليه هو ح .ز بنفس الفئة وبعدد أصوات 30369حسب نفس الوثيقة ، وبعد صدور النتائج بالمرسوم التشريعي رقم 304 تاريخ 22/10/2018 من قبل السيد رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد، والمتضمن تسمية أعضاء مجالس المحافظات ومن بينها مجلس محافظة اللاذقية أقام العضو ح.ز دعوى أمام المحكمة الإدارية بطرطوس يعرض فيها بأنه حصل على عدد أصوات أكثر من المعلن عنها في وثيقة المحافظة الخاصة بنتائج الانتخابات.

وأكد مالك شبول أن الزميل ح.ز محق في الدعوى فهو كان ضحية الوثيقة الخاصة الصادرة عن المحافظة.

وبناء على ما سبق كلفت المحكمة الإدارية بطرطوس بخبرة فنية لإعادة جمع أصوات ح.ز فتبين أن عدد الأصوات 37928 صوتاً، وبالتالي وثيقة المحافظة أغفلت نتائج 26 مركزاً انتخابياً ، وبعد هذه الإعادة أصبح هو الفائز للفئة "ب"، وصدر حكم من محكمة طرطوس بإعلان فوزه بدلاً من مالك شبول ، بعدها تدخل مالك شبول بالدعوى انضماماً إلى إدارة قضايا الدولة وأرسلت الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا بدمشق – مجلس الدولة لتقرر المحكمة إعادة جمع الأصوات للمرشحين المستقلين ، وكلفت خبرة فنية بالموضوع وتبين لاحقاً بعد الكشف على كافة الصناديق الـ(242) أن وثيقة المحافظة أغفلت فرز وجمع الأصوات في54 مركزاً للمرشح مالك شبول، وهذا عمل بعض الموظفين في الأمانة العامة في مجلس المحافظة، وتبين أن عدد الأصوات الحقيقية للمرشح شبول 43137 صوتاً، وبناء عليه أصدرت المحكمة الإدارية العليا قراراً بفسخ قرار المحكمة الإدارية بطرطوس وإعلان نتائج الانتخابات بقرار قضائي مبرم مكتسب الدرجة القطعية.

وأشار العضو مالك شبول بأنه يطالب بجواب خطي لتفسير ما ورد آنفاً من محافظة اللاذقية حول العمل الذي قام به الموظفين في الأمانة العامة ،وأن لديه كافة الوثائق التي تثبت وتؤكد صحة كلامه وأن يحتفظ بحق إقامة دعوى قضائية بحق الذين قاموا بتزوير النتائج ومن ورائهم.

وكان أعضاء مجلس محافظة اللاذقية قد رفضوا بالأكثرية مشروع القرار الوارد من وزارة الإدارة المحلية والقاضي برفع الرسوم الضريبية بقيمة 10% على النسبة الأكبر من مجموع الخدمات والأعمال المقدمة في المحافظة للعام 2019 .

واعتبر الكثير من الأعضاء الذين قدموا مداخلات حول الموضوع أن زيادة الرسوم والضرائب هو إجحاف بحق المواطنين خاصة في ظل الظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن نتيجة الحرب والأزمة التي تعاني منها سورية منذ أكثر من 7 سنوات.

بل على العكس طالب بعض الأعضاء بتخفيض الرسوم والضرائب لكي يقدر المواطن على مواجهة الغلاء الفاحش لكافة السلع