وزارة الدفاع الروسية: الإرهابيون استخدموا خلال الهجوم الكيميائي على حلب ألغاما يدوية من عيار 120 ملم

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الإرهابيين من تنظيم "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) استخدموا خلال الهجوم الكيميائي على حلب ألغاما يدوية من عيار 120 ملم.

وقال ممثل قوات الدفاع الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية في وزارة الدفاع الروسية، قنسطنطين بوتيمكين للصحفيين:" تظهر التحاليل الأولية للقطع والشظايا أن الإرهابيين استخدموا ألغاما يدوية من عيار 120 ملم، ومجهزة بمواد كيميائية

وأشار بوتيمكين إلى أنه بعد ساعات من الهجوم التي قام به تنظيم "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة)، باستخدام مواد سامة، قامت مجموعة متنقلة من مجتمع المختبرات الكيميائية في قاعدة حميميم الجوية الروسية بتفقد المنطقة وإجراء تحاليل، كما أن الآن توجد مجموعة عمل هناك وتراقب الوضع.

وأفاد بوتيمكين بأن نتائج تحليل التربة تظهر علامات تلوث كيميائية، مؤكدا أنه سيتم تحديد المادة التي استخدمها الإرهابيين بعد المزيد من التحاليل على مستوى المختبرات.