زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب شمال غرب إيران

جهينة نيوز:

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة محافظات كردستان "إيران"، وكرمانشاه وإيلام غرب وشمال غرب البلاد شعر به سكان العاصمة العراقية بغداد و عدة محافظات أخرى .

و أكد المتحدث باسم طوارئ إيران مجتبی خالدي، أن مركز الزلزال يقع قرب مدينة سربل ذهاب التي تعرضت العام الماضي لزلزال مدمر راح ضحيته نحو 600 شخص.

وقال، إن "40 مصابا راجعوا المشافي حتى الآن نتيجة إصابات طفيفة جراء خروجهم هرعين من بيوتهم".

وقال محافظ كرمانشاه: "وقوع إصابات جراء خروج الناس من منازلهم لحظة شعورهم بالزلزال"، فيما أعلن عن وقوع 50 إصابة في صفوف المدنيين في مدينة سربل ذهاب، و50 شخصا في جيلان غرب، و15 في مدينة قصر شيرين.

من جهته أعلن رئيس قوات الإمداد الإيراني، بأن "الزلزال وقع في مناطق جرى إعادة إعمارها نتيجة زلزال العام الماضي" فيما أكد رئيس مركز الزلازل في إقليم كرمانشاه، بوقوع أكثر من 5 آلاف و500 هزة ارتدادية في كرمانشاه منذ زلزال العام الماضي.