X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
وزارة الدفاع الروسية: الإرهابيون استخدموا خلال الهجوم الكيميائي على حلب ألغاما يدوية من عيار 120 ملم
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب شمال غرب إيران
تمويل إماراتي لمشروع خط الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا
بالفيديو .. الجيش الأرجنتيني في الشوارع المحيطة بالمونيمنتال في مواجهات مع جمهور ريفربليت
شركة صينية تحتل مكان توتال الفرنسية في إيران
النصرة تنشر 50 صاروخ برؤوس كيماوية في إدلب
كييف تتهم موسكو بصدم قاطرة سفن أوكرانية قبالة سواحل القرم
وزير دفاع النظام التركي يتصل بـ شويغو بعد الهجوم الكيماوي
مفاوضات سرية لبيع تقنيات أمنية “إسرائيلية” للسعودية
اتفاق بين إسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا على مد خط أنابيب لنقل الغاز الإسرائيلي للدول الثلاث
العالم برتقالي : حملة عالمية لإنهاء العنف ضد المرأة
رسميا.. تأجيل إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بعد أحداث شغب
ترامب للمحتجين في فرنسا: تذكروا ظلم الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة
الجمارك: 1973 قضية تهريب بعضها يتعلق ببضائع تركية
محافظة البحر الأحمر تحتل المركز الثالث كأفضل مكان للغطس في العالم
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
بالفيديو .. الجيش الأرجنتيني في الشوارع المحيطة بالمونيمنتال في مواجهات مع جمهور ريفربليت
الأحد, 25 تشرين الثاني 2018 الساعة 21:09 |
رياضة
,
كرة القدم
Your browser does not support the video tag.
شارك
|
اقرأ المزيد...
رسميا.. تأجيل إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بعد أحداث شغب
مدرب باريس سان جرمان يتوقع مشاركة المصابين مبابي ونيمار أمام ليفربول
انتقادات لاذعة من مارادونا لرئيس الأرجنتين
قمة الليغا بين برشلونة وأتلتيكو مدريد تنتهي بالتعادل
الغاء نهائي كأس ليبرتادوريس لكرة القدم في أمريكا الجنوبية لهذا السبب؟
ريال مدريد يتراجع عن فكرة التعاقد مع الفرعون صلاح
مورينيو يحسم أمر رحيل سانشيز عن مانشستر يونايتد
جوليان براندت يقع في حيرة بسبب فريقه
كوتينيو خرج من حسابات ناديه برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بسبب الخوف!
بالفيديو .. معقل بوكا جونيورز...هل بعقل هذا الحضور لمشاهدة تدريب الفريق ؟!
تشيلسي: نغولو كانتي مدد إقامته في ستامفورد بريدج
مداهمة منزل رونالدينيو لعجزه عن دفع التزاماته المالية لخزينة الدولة
بالفيديو.. الجمهور السوري يرفض رفع علم الانتداب بين صفوفه في مباراة سوريا والكويت
نيمار يشعل الصراع قوي بين برشلونة وريال مدريد
الأهلي المصري يقيل مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون
أضف تعليق
أخبار اخرى
وزارة الدفاع الروسية: الإرهابيون استخدموا خلال الهجوم الكيميائي على حلب ألغاما يدوية من عيار 120 ملم
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب شمال غرب إيران
تمويل إماراتي لمشروع خط الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا
بالفيديو .. الجيش الأرجنتيني في الشوارع المحيطة بالمونيمنتال في مواجهات مع جمهور ريفربليت
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج يوم الأحد 2018/11/25 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران
هذا هو المبلغ الذي ينقذ ولي العهد السعودي من "ورطة خاشقجي"
إرتفاع العدد الى 44 إصابة بالهجوم الارهابي الكيماوي على حلب و بينهم نساء و أطفال – أسماء و تفاصيل
ست علامات تدل على تعشيش البق في فراشك
الأكثر مناقشة
ترامب قال كلمته النهائية: سندعم محمد بن سلمان حتى لو كان على علم مسبق باغتيال الخاشقجي ..بقلم عبد الباري عطوان
الجعفري: السعودية تفتقد أدنى معايير احترام الميثاق ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان
صحيفة: المخابرات الأمريكية لديها تسجيل لإبن سلمان وهو يأمر "بإسكات خاشقجي"
بالفيديو ترامب: لولا السعودية لما بقيت إسرائيل
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2018
بوابة جهينة الاخبارية
.