وزير دفاع النظام التركي يتصل بـ شويغو بعد الهجوم الكيماوي

جهينة نيوز:

ناقش وزير دفاع النظام التركي، خلوصي أكار، مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الوضع في محافظة إدلب في ظل احتمال وقوع هجمات استفزازية وتأثير ذلك على "اتفاق سوتشي" الذي قضى بإنشاء منطقة منزوعة السلاح هناك.

و ناقش خلوصي أكار، اليوم الأحد 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو، وقال بيان لوزارة الدفاع التركية إن "وزير الدفاع التركي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي بحثا خلاله التطورات الأخيرة في مدينة إدلب السورية وقضايا الأمن الإقليمية".

وتابع البيان أن "وزير الدفاع التركي تبادل مع نظيره الروسي الرؤى حول احتمال استمرار الهجمات الاستفزازية الأخيرة في إدلب، والتي يعتقد أنها تهدف إلى تخريب اتفاق سوتشي وضرورة الاستعداد لها".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية قصفت مواقع الإرهابيين التي تم منها القصف بالذخائر الكيمائية في حلب.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشنكوف إن:" نتيجة للهجمات التي قامت بها القوات الجوية الروسية تم تدمير جميع الأهداف التي هاجم فيها المسلحون مدينة حلب السورية، وقد تم تحذير الجانب التركي مقدما عبر الخط الساخن حول الضربات".

وتابع المتحدث أن:" اكتشفت القوات الروسية في الجمهورية العربية السورية في المنطقة المنزوعة للسلاح في محافظة إدلب أسلحة حربية، استخدمها المسلحون لضرب مدينة حلب بالمواد السامة، كما ظهر أن الإرهابيون كانوا يستعدون لإعادة استخدام الأسلحة النارية مع مواد سامة".

وقامت المجموعات الإرهابية مساء أمس باستهداف أحياء شارع النيل والخالدية والشهباء الجديدة في حلب باستخدام قذائف صاروخية معدلة تحمل رؤوس تحوي مواد سامة مشيرة إلى أنه يتم تحديد نوعها عبر فرق متخصصة.

وأشار مدير صحة حلب الدكتور زياد حاج طه إلى أنه من المرجح أن يكون الغاز المستخدم من قبل المجموعات الإرهابية هو غاز الكلور طبقا للأعراض على المصابين, و لاحقاً أكدت الدفاع الروسية أن الغاز المستخدم هو غاز الكلور و قد إستقبلت مشافي حلب 107 إصابات جلها نساء و أطفال و بعضها إصابات خطيرة.