ترامب للمحتجين في فرنسا: تذكروا ظلم الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة

جهينة نيوز:

في تعليق له على الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا ضد السياسات الضريبية ورفع أسعار المحروقات، ذكّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المحتجين بما وصفه "بالظلم" الذي تعرضت له الولايات المتحدة على الصعيد التجاري من الاتحاد الأوروبي، والذي تعد باريس من أكبر الدول الأعضاء به.

وغرد ترامب عبر تويتر قائلا إن: "المظاهرات الضخمة والعنيفة في فرنسا لا تأخذ في الحسبان مدى السوء الذي عامل به الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة على الصعيد التجاري، وكيف أن الولايات المتحدة لم تحصل على مقابل عادل ومعقول للحماية العسكرية العظيمة التي تقدمها لدول الاتحاد".

وأضاف قائلا:"إن كلا من هذين الموضوعين في حاجة للتعاطي معهما قريبا".

ويرى ترامب أن الاتفاقات التجارية لبلاده مع أوروبا لا تنصف الولايات المتحدة.

واعتقلت الشرطة الفرنسية، أمس السبت، 130 متظاهرا في كافة أنحاء البلاد، منهم 42 في العاصمة باريس، بعد المظاهرات التي نظمتها حركة "السترات الصفراء" ضد السياسات الضريبية التي تشمل رفع أسعار الوقود.

أما حركة "السترات الصفراء" فهي حركة شعبية لا تنتمي لأي حزب سياسي بدأت الأسبوع الماضي اعتراضا على زيادة الضرائب خاصة على أسعار المحروقات.

وأدت التظاهرات التي استمرت على طيلة الأسبوع الماضي لمقتل شخصين وجرح المئات، كما قامت الشرطة باعتقال المئات