محافظة البحر الأحمر تحتل المركز الثالث كأفضل مكان للغطس في العالم

جهينة نيوز:

احتلت محافظة البحر الأحمر المصرية ،المرتبة الثالثة، ضمن أفضل 10 مناطق للغطس في العالم لعام 2018، في المسابقة التي أعدتها مجلة "Dive Magazine" البريطانية

وأوضحت المجلة، أن رياضة الغطس أصبحت راسخة في صناعة السياحة المصرية، مشيرة إلى أن أحد أهم مواقع الغطس "محمية رأس محمد"، وجزيرة "الأخوين" بين سفاجا والقصير، التي تحتوي على أفضل التجمعات المرجانية، وواحدة من أفضل مناطق الغطس مع أسماك القرش.

وذكرت المجلة، منطقة شعاب "سان جون" بمرسى علم، وبها مزيج من الجبال البحرية والحدائق المرجانية والإنزال في أعماق الجنوب، كما يوجد بها موقع حطام سفينة الإمداد الانكليزية الغارقة "سيسل الجورم" شمال الغردقة وهو الموقع الأكثر شعبية للغواصين.

وجاءت إندونيسيا، في المركز الأول بالمسابقة، حيث تعتبر الأكثر تنوعًا بيولوجيًا في العالم، من الشعاب المذهلة والحياة البحرية الغزيرة، ففي "سولاويزي" الشمالية، توجد الحديقة الشهيرة في "بوناكين" البحرية بها مجموعة من الأسماك الاستوائية والشعاب المرجانية، والأسماك النادرة.

كما يوجد بها "رجا امبات"، التي يعيش بها أكثر من 75% من جميع الأسماك المعروفة والمرجان التي يمكن العثور عليها.