مراهقان يسرقان طائرة ويحلقان بها

جهينة نيوز:

أعلنت الشرطة الأمريكية إلقاء القبض على مراهقين يبلغان من العمر 14 و 15 عاما بعد قيامهما بسرقة طائرة والتحليق بها على ارتفاع منخفض فوق طريق سريع في ولاية يوتا الأمريكية.

وقالت مصدر في الشرطة:"إن الطائرة أحادية المحرك تمت سرقتها من مهبط طائرات خاص في بلدة جنسن الصغيرة شمال شرق ولاية يوتا، وحلقات بها فوق الطريق السريع رقم 40."

وأضاف بقوله: "واصلا الطيران إلى منطقة أكثر سكانا لكنهما قررا العودة والهبوط في مطار فيونال المحلي على بعد نحو 25 كيلومترا من منطقة الإقلاع.

ولم يذكر بيان مكتب قائد الشرطة التهم الموجهة لهما ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثل للمكتب.