الكويت تدشن أول مركبة تعمل بالوقود الصلب في البلاد

جهينة نيوز:

أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية عن تدشين أول مركبة كهربائية في البلاد تعمل بواسطة الوقود الهيدروجيني الصلب المنبعث من مساحيق نانونية.

وقال المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة والبناء التابع للمعهد أسامة الصايغ، إن "برنامج تكنولوجيا النانو والمواد المتقدمة التابع للمركز نجح في تدشين النموذج الأولي التجريبي لمركبة كهربائية تعمل بواسطة الوقود الهيدروجيني الصلب".

وأضاف الصايغ أن "المساحيق المستخرج منها الوقود الهيدروجيني، يجري تحضيرها بمعامل المركز لمركبات هيدريدات الماغنسيوم المحفزة كيميائيا بواسطة حبيبات فائقة النعومة لسبيكة الفلز الزجاجي (zrnipd).

وأوضح أن "التجربة تقع ضمن مشروع بحثي ممول من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الذي بدأ العمل به عام 2016، ويستمر حتى نهاية يناير 2019".

من جهته، أكد رئيس المشروع ومدير برنامج تكنولوجيا النانو والمواد المتقدمة محمد الإسكندراني، أن المتراكبة النانونية المستخدمة في إمداد المركبة بالطاقة الكهربائية اللازمة من خلال خلية وقود، قدرتها ألف واط، وأنها حازت على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2016.