الأنسولين "الذكي" في متناول المرضى

جهينة نيوز:

تمكن علماء جامعة بريستول البريطانية من تسهيل الحصول على الأنسولين "الذكي" بابتكارهم "جزيئة" تقوم بوظيفة نقل الغلوكوز بفعالية أكبر بـ 100 مرة من التكنولوجيات السابقة.

وسيحقق الباحثون هدفهم من تطوير الأنسولين "الذكي" الحساس للغلوكوز ، حيث أن استخدامه يسمح لأجسام مرضى السكري بالتحكم ذاتيا بنشاط الأنسولين، الذي يظهر عند تغير مستوى السكر في الدم.

إن ابتكار الأنسولين "الذكي" سيخلص المرضى من ضرورة حقن أنفسهم دوريا بالأنسولين، ومتابعة مستوى السكر في الدم بشكل يومي.

ويقول مبتكرو هذا الأنسولين، "لم يكن الارتباط الانتقائي للغلوكوز في البيئة الطبيعية من المسائل السهلة، ومع ذلك تمكنا منها، الجزيئة المبتكرة تشبه في خصائصها الجزيئات الطبيعية وقادرة على منافسة البروتينات الطبيعية".

وفي الوقت ذاته، أكد المبتكرون أن توفر الأنسولين "الذكي" لا يعفي المصاب بمرض السكري من الاهتمام المستمر بحالته الصحية، فبيانات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن مرض السكري يحتل المرتبة السابعة في قائمة أسباب الوفاة في العالم.