ظريف: نهج الغرب يقوم على عدم إدانة استخدام حليفه للسلاح الكيميائي

جهينة نيوز:

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بشدة صمت الغرب على استهداف التنظيمات الإرهابية بقذائف صاروخية تحوي مادة الكلور أحياء سكنية في مدينة حلب مؤكدا أن نهج الغرب يقوم على عدم إدانة استخدام “حليفه” للسلاح الكيميائي.

وتساءل ظريف في تغريدة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم: “أين الغرب ليدين الهجوم الكيميائي على حلب”.

واعتدت التنظيمات الإرهابية أمس بقذائف تحوى غازات سامة على أحياء الخالدية وشارع النيل وجمعية الزهراء في مدينة حلب أدت إلى إصابة 107 مدنيين بحالات اختناق متنوعة بين الخفيفة والمتوسطة وبعضها احتاج للدخول إلى العناية المشددة.